A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (dia 9), um mandado de prisão preventiva contra Mauro Roberto de Andrade, de 45 anos, em Volta Redonda. Ele é acusado de ter agredido a companheira, em 2019, no bairro Retiro. Mauro, que trabalha na CSN, foi preso no momento em que saía da Usina Presidente Vargas. Ele foi enquadrado por lesão corporal decorrente de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a parar no hospital após as agressões. Inconformado com o fim do relacionamento, Mauro teria espancado a mulher utilizando uma pá até que ela desmaiasse.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 1º Juizado Especial Criminal.

Imagens: Divulgação Polícia Civil