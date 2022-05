Policiais civis de Barra Mansa cumpriram três mandados de prisão no começo da manhã desta quinta-feira (dia 12), dois contra suspeitos de assassinatos, sendo um caso de feminicídio. Os agentes também prenderam um condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A primeira prisão foi feita no Centro da cidade, contra um homem de 28 anos. Segundo o delegado Michel Floroschk, ele é suspeito de um caso de feminicídio em Itatiaia e estava morando nas ruas de Barra Mansa. O homem foi encontrado dormindo em uma das margens do Rio Paraíba do Sul, no trecho em frente à Câmara Municipal.

“Há vários dias estamos verificando quem são estas pessoas que estão nas ruas de Barra Mansa devido aos furtos e arrombamentos que vinham ocorrendo na cidade. Tem gente de vários lugares e, hoje, quando checamos os dados deste homem, descobrimos o mandado de prisão preventiva”, contou o delegado.

Um jovem de 22 anos, que estaria envolvido no assassinato de Lucas Barbosa de Souza, no dia 11 de novembro do ano passado, foi o segundo preso na operação.

A vítima foi morta a tiros na Rua Vereador Josué Dias Bragança, na Boa Sorte, mesmo bairro onde o suspeito foi preso. De acordo com Floroschk, há outros envolvidos que estão sendo procurados.

Um mandado de prisão condenatória de um homem de 39 anos também foi cumprido nesta manhã. Ele recebeu voz de prisão na Vila Independência, pois está condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas a sete anos, dois meses e 12 dias, inicialmente em regime fechado.

Os presos foram conduzidos para a delegacia de Barra Mansa e a operação segue em andamento.

Foto: Divulgação