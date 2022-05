Um caminhão carregado com caixas de biscoitos pegou fogo, no início da noite de sábado (dia 14), na subida da Serra das Araras. A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e interditou a pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o incêndio. O motorista do da carreta saiu ileso e informou à PRF que o fogo começou no compartimento do motor e se alastrou por todo o veículo.

Torcedores do Fluminense que seguiam para Volta Redonda ficaram presos na via e não conseguiram chegar a tempo do jogo, que começou às 21h.

Durante a madrugada foi liberada uma faixa da pista, continuando parcialmente interditada, enquanto realizavam transbordo do que sobrou da carga para depois realizarem a retirada do veículo e desobstrução total da via.

Reprodução das redes sociais