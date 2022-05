Está chegando o Vale Itech, um evento focado em tecnologia, que terá sua terceira edição acontecendo nos dias 17 e 18 deste mês, em formato híbrido, no Centro de Convenções General Severino Sombra, na cidade de Vassouras. Para esta edição, o tema escolhido foi “TI como ferramenta de inserção econômica no interior do Estado do Rio de Janeiro”. Durante o evento, o público presente poderá visitar o estande da Faeterj Petrópolis, unidade de educação Superior da Faetec, que estará em exposição.

A proposta do Vale Itech é criar discussões entre especialistas sobre estratégias operacionais da indústria fornecedora de tecnologias. Outra proposta do encontro é gerar um “Ecossistema de Inovação”, inserindo informática nas atividades econômicas dos municípios das regiões do Médio Paraíba, Costa Verde e Centro Sul.

No estande da Faeterj Petrópolis, serão apresentados projetos desenvolvidos no Hub de Inovação da unidade, que foi inaugurado em março deste ano. O Hub foi desenvolvido com o intuito de estimular o nascimento de novos projetos tecnológicos e atrair pesquisadores e criadores a experimentarem o espaço.

Serão mais de 30 atividades, entre palestras, fóruns, workshops e mesas de debate. Alguns dos temas discutidos são: a história digital do Vale do Café, metaverso, monitoramento de qualidade da água em tempo real e adolescente versus empregabilidade.

Os interessados em participar, poderão se inscrever gratuitamente e conferir a programação completa no site do evento: https://valeitech.com.br/

Foto: Reprodução