Com intuito de levar constante desenvolvimento econômico para o Sul Fluminense, o Sicoob Credirochas vem investindo cada vez mais nas cidades onde atua. Exemplo disso são os expressivos resultados alcançados nos últimos anos, a expansão da instituição e aumento no número de cooperados. Parte deste resultado pode ser visto nesta terça-feira (dia 17), na inauguração da nova unidade em Paracambi.

Com mais de 23 anos de atuação, o Sul Fluminense é uma das principais praças da cooperativa e por isso foi visto a importância de se ampliar os negócios na cidade. Para o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credirochas, Tales Machado, entre os motivos para a ampliação estão o grande potencial do município e região, o alto número de cooperados e parceiros, e a necessidade de um espaço moderno, maior e mais confortável para o atendimento dos associados da comunidade.

A nova estrutura conta com mais de 300m², construída em dois pavimentos, preparados especialmente para atender a toda a população, além de oferecer praticidade, conforto e inovação conta Eberton Thompson, Diretor Operacional. Com uma extensa gama de produtos, os cooperados poderão realizar todos os serviços bancários, além de contar com benefícios que só o sistema cooperativista oferece.

Para o Diretor de Negócios do Sicoob Credirochas, Eliomar Torres, Paracambi tem o DNA do Sicoob. “Já conhecíamos e víamos a oportunidade de estar nessa relação junto com a comunidade que está em sintonia com o Sicoob. Tivemos um acolhimento muito bom, tanto da prefeitura quanto da população. Sem dúvidas, será a agência mais bonita dentro das 21 que já possuímos e acreditamos que será um investimento válido” ressaltou.

A unidade já está disponível operando e com alguns convênios. Atualmente estão com 500 associados e buscam triplicar até o final do ano. Possuem saque gratuito em caixas 24 horas, financiamento imobiliário, consórcio e seguros.

Foto: Divulgação