Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) detiveram, nesta segunda-feira (dia 16), um suspeito de ser gerente do tráfico e outros dois traficantes da cidade. As idades, no entanto, não foram informadas. O trio será enquadrado conforme os Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e o Artigo 12 da Lei 10.826/2003.



De acordo com a ocorrência, policiais do setor de inteligência da 93ª DP receberam informações de que certa quantidade de drogas estaria guardada na casa de uma suspeita. Sob a coordenação do Delegado Titular Luiz Jorge Rodrigues da Silva, os agentes foram até o endereço indicado, onde foram recebidos pela própria mulher. Em um cômodo na garagem da casa foi encontrada uma sacola com farto material entorpecente.

Questionada, a mulher informou que a droga seria de outro suspeito e indicou o local onde ele poderia estar comercializando drogas. A equipe se dividiu e uma parte foi até o local indicado. Lá os agentes encontraram o segundo suspeito, com mais três pinos e um sacolé com cocaína em embalagens semelhantes as encontradas na casa da suspeita.

Em conversa com o rapaz, ele se apresentou como um dos gerentes do tráfico de drogas da região e apontou o local onde estaria um terceiro suspeito, que atua como “vapor” (pessoa responsável pela venda da droga nas ‘bocas’) na mesma região. Na casa indicada foram encontrados o suspeito e os dois revólveres calibre 38 municiados.

O trio foi conduzido à 93ª DP.

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) detiveram, nesta segunda-feira (dia 16), um suspeito de ser gerente do tráfico e outros dois traficantes da cidade. As idades, no entanto, não foram informadas. O trio será enquadrado conforme os Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e o Artigo 12 da Lei 10.826/2003.

De acordo com a ocorrência, policiais do setor de inteligência da 93ª DP receberam informações de que certa quantidade de drogas estaria guardada na casa de uma suspeita. Sob a coordenação do Delegado Titular Luiz Jorge Rodrigues da Silva, os agentes foram até o endereço indicado, onde foram recebidos pela própria mulher. Em um cômodo na garagem da casa foi encontrada uma sacola com farto material entorpecente.

Questionada, a mulher informou que a droga seria de outro suspeito e indicou o local onde ele poderia estar comercializando drogas. A equipe se dividiu e uma parte foi até o local indicado. Lá os agentes encontraram o segundo suspeito, com mais três pinos e um sacolé com cocaína em embalagens semelhantes as encontradas na casa da suspeita.

Em conversa com o rapaz, ele se apresentou como um dos gerentes do tráfico de drogas da região e apontou o local onde estaria um terceiro suspeito, que atua como “vapor” (pessoa responsável pela venda da droga nas ‘bocas’) na mesma região. Na casa indicada foram encontrados o suspeito e os dois revólveres calibre 38 municiados.

O trio foi conduzido à 93ª DP.