O Vale do Café se prepara para receber o primeiro Festival de Cinema de Vassouras a partir do próximo domingo (dia 22). O evento pioneiro, adiado em razão da pandemia, será realizado até o dia 29 de maio, com exibições de filmes, exposição, painéis de debate, premiação e outras atrações. A expectativa é que o Festival seja um marco para o audiovisual brasileiro, entrando para o calendário de eventos anuais.



Sob curadoria, direção e produção executiva de Bruno Saglia e Jane Saglia, o festival vai destacar a essência da região em sua programação. Segundo os organizadores, o festival vai bem além da exibição de filmes, com sessões gratuitas e abertas a toda a população, debates, mesas temáticas e diálogos audiovisuais. “Bruno e Jane Saglia, querem deixar um legado de cultura e comprometimento para a cidade e todo o entorno, incentivando gerações a conhecerem o apaixonante e promissor universo da sétima arte”, diz a assessoria de imprensa da dupla idealizadora do projeto, que foi homenageada na Câmara Municipal de Vassouras na última quinta (19).

A noite de abertura, que vai acontecer no Centro de Convenções da Universidade de Vassouras no domingo, será apresentada por um casal conhecido do público: Renato Góes, protagonista da primeira fase da novela Pantanal (Globo), e Taila Ayala, uma das estrelas da série Coisa Mais Linda (Netflix). Além deles, nomes reconhecidos como o ator Eduardo Moscovis e a atriz Carol Castro já confirmaram presença no Festival.

O evento será presencial e dedicado à exibição e promoção de obras audiovisuais por meio da realização de mostras competitivas e não competitivas de filmes de longa-metragem brasileiros; filmes de longa-metragem documentários; filmes de longa-metragem de animação; filmes de curta-metragem brasileiros e regionais.

Na programação, que também tem a exposição do Museu da Imagem e do Som “Para Sempre Garoto”, na Sala Marianna Crioula, destaca-se o Painel Turismo Cinematográfico, que será apresentado pela aleta Daniele Hypólito com as presenças do deputado estadual e ex-secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, do presidente da TurisRio, Sergio Ricardo; do proprietário da Fazenda Florença, Paulo Robertodos Santos; do secretário de Turismo da cidade do Rio, Antonio Mariano; e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias. “Não medimos esforços para divulgar esse evento tão importante. Agora chegou o momento de aproveitar esse período tão especial que é possível a partir da iniciativa de Jane e Bruno Saglia e da rede de apoio que se formou”, disse Wanderson, que ressaltou a importância do Festival para a movimentação da economia.

Patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e pela Light, e apoiado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e pela Fecomércio, o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café é uma mostra nacional de cinema, com característica competitiva, participativa e informativa, e tem os objetivos de aprimorar ainda mais o intercâmbio para a produção audiovisual entre as cidades brasileiras, propor ações culturais, promover encontros com profissionais do setor, incentivar reflexões sobre os diferentes formatos e discutir estratégias para a distribuição dos filmes representativos no período do evento.

“A iniciativa é louvável e certamente o Festival será um marco, além de movimentar a economia vassourense e fortalecer a região como um todo”, disse Severino Dias.

Foto: Divulgação