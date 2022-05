O prefeito Neto voltou a subir o tom com os servidores públicos do município que ameaçam greve, descontentes com a política salarial do governo. Desta vez, o recado foi direcionado aos profissionais da Educação, que na quinta-feira (dia 19) promoveram uma meia paralisação. “Todos que pararem serão descontados”, prometeu o chefe do Palácio 17 de Julho.

A categoria reivindica o pagamento do percentual de 25% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Auxiliares de Educação também reivindicam a inclusão no repasse. “É um direito deles cobrarem, mas fazer paralisação é covardia com as nossas crianças”, analisou Neto, durante entrevista na manhã de quinta, horas antes da assembleia promovida no plenário da Câmara pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município para debater os próximos passos do movimento.

“Lamento profundamente. Já ficamos muito tempo sem aulas, com as crianças em casa. Vou pedir à Tetê (secretária de Educação) que me passe o nome de todos que pararem”, seguiu disparando o prefeito, garantindo que há um controle de frequência desses profissionais. Na terça-feira (dia 17), o Sindicato já havia encaminhado ofício à secretária municipal de Educação, Tetê Gonçalves, expressando a falta de valorização da atual administração com os profissionais da educação básica, incluindo a equipe de suporte da área, como das funções de apoio técnico, administrativo ou operacional.

“Estes estão ansiosos para receber tal verba [Fundeb] mensalmente, haja vista que seus salários são baixos, e que tal verba sendo recebida de forma mensal, contribuiria muito para o seu sustento”, pontua o documento assinado pelo presidente da entidade, Ataide de Oliveira.

A direção do Sindicato lembra que, devido a pequena valorização destes profissionais que atualmente não recebem o Fundeb, houve êxodo dos servidores concursados por conta do baixo salário e alta carga horária. “Tal falta de valorização tem revoltado os profissionais de educação, e com isso poderá acarretar paralisações, o que acarretará prejuízo a ambas as partes envolvidas e aos munícipes. Sendo assim, o Sindicato, como representante dos servidores públicos, vem requerer a inclusão destes profissionais alterando assim a Lei Municipal 4.281/2007”, finaliza o ofício.

Ainda na manhã de quinta-feira, o prefeito admitiu que não está programado qualquer reajuste para a categoria neste momento. “O que está previsto é uma discussão em relação ao Fundeb”, adiantou Neto. Sem conseguir sensibilizar o governo municipal, os profissionais da Educação de Volta Redonda definiram, em assembleia, permanecer promovendo meia paralisação por três vezes na semana. A manifestação seguirá até ser aprovada a lei concedendo aos profissionais de Educação direito ao benefício do Fundo.

“Não quero perder tempo com esse senhor”

Nos últimos dias, o ex-prefeito Samuca Silva publicou um vídeo em suas redes sociais chamando o atual chefe do Poder Executivo de Volta Redonda de “mentiroso” e acusando-o de ter deixado uma dívida de R$ 1,7 bilhão. Samuca ainda voltou a falar em ‘reconstrução da cidade’ e disse que é pré-candidato a deputado federal.

Questionado sobre o assunto, na manhã de quinta-feira (dia 19), o prefeito Neto disse que seria a última vez que iria se referir a seu adversário político. “Prometo que é a última vez que vou me referir a esse cidadão. Não é verdade que eu não estou pagando precatório, estou rigorosamente em dia. Ele que, em 2019 e 2020, não pagou nem um tostão e colocou, para 2021, R$ 54 milhões para o prefeito que fosse eleito pagar. Ele deixou pagamentos pendentes, como a Light, Santa Margarida e dois ônibus elétricos. Ele acabou com todos os CRAS, postos de saúde, ginásios. Ele foi um grande lambão. Um discurso bonito, mas será que ele acha que a população vai acreditar?”, questionou.

E, apesar de afirmar que não queria mais falar sobre o ex-prefeito, Neto não poupou tempo para atacar o desafeto político. “‘Dinheiro tem, o que falta é gestão’. Foi a única coisa que ele tinha razão, pois a gestão que ele fez deixou funcionalismo três meses sem receber e a cidade destruída. Não quero perder tempo com esse senhor”, voltou a repetir.

Sobre a pré-candidatura de Samuca a deputado federal, Neto ainda disse esperar por uma resposta na urna. “Nós vivemos em um país democrático, ele tem todo o direito de ser candidato. Mas eu nunca vi na minha vida alguém falar tanta mentira. Acho que nem ele acredita nas mentiras que ele conta. É a última vez que me refiro a ele, pois é o que ele quer: ser lembrado. E Volta Redonda não merece, pois foram quatro anos de destruição total, incompetência e mentiras”, finaliza.

Foto: Divulgação