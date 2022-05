O UniFOA sediou o Capacita Coren (Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro) na última sexta-feira (dia 20), Dia do Técnico em Enfermagem, no auditório William Monachesi, localizado no Campus Olezio Galotti, em Três Poços. Destinado a profissionais de enfermagem e estudantes da área da saúde, a capacitação teve como tema “Atualização dos Guidelines Nacionais e Internacionais no Atendimento à Parada Cardiorrespiratória”.

O curso, com carga de quatro horas, foi ministrado pela presidente do Coren-RJ, Lilian Behring, que também é professora da Pós-Graduação de Enfermagem do UniFOA. O evento contou com a participação de 111 pessoas, que receberam certificado da qualificação profissional.

Capacita Coren

O objetivo do Capacita Coren é treinar e manter toda a categoria atualizada, com temas importantes do dia a dia da profissão. Não foi a primeira vez que aconteceu na instituição e já lotou o auditório. Coordenadora da Pós-Graduação da Enfermagem em Emergência do UniFOA, Miriam Salles lembrou que o curso já foi inclusive homenageado pelo Conselho Regional de Enfermagem por ter sido o 2º que mais treinou profissionais no estado, em 2018, em uma das nove realizações do Capacita Coren na instituição.

“Agradeço ao UniFOA pela parceria ao projeto Capacita Coren-RJ. Capacitar a enfermagem é auxiliar nossa missão em salvarmos vidas. Fiquei muito feliz com o sucesso do curso!”, ressaltou Lilian que é a responsável por ter treinado mais da metade dos profissionais do Rio de Janeiro através do conselho.

Reitora recebe presidente do Coren-RJ e deputada estadual

Na ocasião, a reitora do UniFOA, Úrsula Amorim, recebeu também a deputada estadual Enfermeira Rejane, que elogiou o investimento do Centro Universitário de Volta Redonda na área. “O UniFOA é um Centro Universitário de excelência, não só de graduação, com também de pós-graduação e ainda com curso técnico. É isso que a gente precisa na área da saúde: de profissionais formados com competência e responsabilidade social, como o UniFOA faz”, salientou a deputada.

A reitora aproveitou o encontro para evidenciar o valor da categoria e detalhou o investimento da instituição ao aperfeiçoamento em todos os níveis.

“O reconhecimento do trabalho dos profissionais de enfermagem deve se materializar a cada dia, pois a atuação de cada um deles se constitui como essencial para a proteção da saúde. Para viabilizar um ensino de qualidade, mantemos em nossa instituição docentes qualificados e investimos em infraestrutura necessária para a formação integral dos nossos estudantes. Receber o Coren é sempre importante, pois reforça a interlocução entre o órgão que faz cumprir a lei do exercício profissional e o UniFOA, importante para o processo de formação acadêmica”, sintetizou.

Prêmio de Honra ao Mérito aos Heróis da Enfermagem

Também na sexta-feira, à noite, aconteceu a solenidade que homenageou profissionais de Volta Redonda e Pinheiral pelo enfrentamento à pandemia pela Covid-19, com presença de figuras públicas dos municípios. Também realizado no auditório, foram 26 homenageados na iniciativa do Coren-RJ “Heróis da Enfermagem – Olho no Olho: Há vida por trás da máscara“. Esse é um prêmio de honra ao mérito que reconhece, em todo o Rio de Janeiro, aqueles que tiveram participação com destaque nesse período.

