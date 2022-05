A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu em flagrante na tarde de quarta-feira (dia 25) um homem de 35 anos, por uso de documento falso e receptação.

O indiciado era investigado pela prática de roubos a cargas dos Correios, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nos atos, o homem utilizava uma motocicleta adulterada (clonada) e capacetes ou máscaras com óculos escuros, tornando difícil a identificação. O reconhecimento foi feito através de análise das imagens dos assaltos, em comparação com os fragmentos de placa colhidos e as tatuagens do preso.

Além disso, já havia mandado de prisão em aberto contra o investigado, por extorsão mediante sequestro e roubo.

O preso responderá pela prática dos crimes de roubo, artigo 157 (12x), podendo o somatório das penas chegar a 48 anos de prisão.

Divulgação PF