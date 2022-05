Um empresário, de 50 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (dia 27) pelo crime de extorsão em Rio das Flores. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era um concorrente seu, dono de uma gráfica na região e vinha sendo ameaçado pelo suspeito, que exigia dinheiro em troca de não vazar informações que poderiam prejudicar sua empresa. O suspeito ainda ameaçava envolver milicianos, caso a quantia exigida não fosse paga.

Ao todo, foram feitos dois pagamentos de R$ 7.500 em troca do silêncio do criminoso. Na terceira tentativa de extorsão, no entanto, a vítima decidiu procurar a polícia e denunciar o caso. Os dois empresários então combinaram local, data e horário para realizar o acerto com a ciência dos policiais, que surpreenderam o criminoso e deram voz de prisão.

O homem foi conduzido para a delegacia de Rio das Flores e vai responder pelo crime de extorsão.