A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das Secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e Ação Comunitária (Smac), apresentou na tarde desta segunda-feira (dia 30), a programação de viagem ao grupo “Viva A Melhor Idade”. Mais de 500 pessoas estiverem presentes no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro, onde acompanharam o roteiro do passeio com muita música e alegria.

Cerca de 7.800 idosos que participam ativamente dos projetos voltados à terceira idade terão acesso novamente as viagens do programa municipal. Desta vez o destino é o Hotel Le Canton em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, já anunciado pelo prefeito Antonio Francisco Neto neste mês.

“A viagem da Melhor Idade está retornando após quatro anos, estamos reconstruindo nossa cidade e gostaria muito de agradecer a todos os secretários municipais que não medem esforços para a retomada dos projetos que foram iniciados na nossa administração. Os idosos de Volta Redonda merecem esse reconhecimento, pois são um exemplo para o município, o projeto “Viva A Melhor Idade” é uma forma de agradecer aos idosos por acreditarem na nossa cidade”, comentou Neto, acrescentando que a reconstrução de Volta Redonda também tem sido possível através da parceria com o governo do estado.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, explicou que os idosos foram divididos em 17 grupos – o primeiro vai viajar dia 06 de junho. O cronograma de viagem seguirá até o dia 21 de novembro deste ano, entre as atividades previstas no hotel estão passeios para desfrutar as atrações do local: castelo, baile, parque aquático, entre outros. Os idosos também terão acesso a café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

“É uma alegria voltar com as viagens da Melhor Idade, essa felicidade que vemos nos idosos é uma das melhores sensações para nós. É uma satisfação imensa desenvolver esse trabalho com eles, aumentando a expectativa de vida e cada vez mais proporcionando atividade física e lazer, que ajudam a fortalecem o convívio e inclusão social na vida de cada idoso”, disse.

Rita de Cássia Lopes, de 60 anos, citou que já está com as malas prontas para a viagem e aguardava há anos o retorno desta atividade tão benéfica a ela e aos amigos da Melhor Idade.

“Recebi com muita alegria no meu coração esse retorno da viagem, estou ansiosa para conhecer esse hotel, estou com as malas prontas. Gostei muito da apresentação das atrações e só tenho a agradecer ao prefeito Neto por nos proporcionar esses momentos. Eu frequento “Viva A Melhor Idade” há oito anos no meu bairro Vila Brasília, poder participar desse projeto me faz muito bem”, comentou.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu a participação dos idosos nos grupos de Convivência da Smac.

“A viagem é um presente para todos que participam dos projetos para a Melhor Idade, cada vez mais ativa na nossa cidade. Através das atividades os participantes conseguem melhorar a saúde – reduzindo o uso de remédios controlados e diminuindo as internações médicas – e fortalecendo o convívio social”, falou.

O assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, mencionou a felicidade com o retorno deste projeto iniciado pelo governo Neto.

“É um orgulho para todos nós e para nossa cidade o retorno das viagens do projeto “Viva A Melhor Idade”. Esse trabalho é fundamental para a expectativa de vida dos idosos sendo um instrumento contra a depressão, além de celebrar à vida, principalmente pós-pandemia”, disse.

Patrícia Leal de Almeida, diretora da GG Turismo, citou todo a preocupação e o cuidado que a administração municipal tem com o roteiro de viagem.

“É um projeto tratamento com muito carinho pela prefeitura e atendemos com muito zelo a todas as exigências para que a Melhor Idade tenha uma vagem inesquecível”, disse.

O evento contou com a presença do secretário de Cultura, Anderson de Souza, da secretária de Infraestrutura Poliana Gama, da secretária de Planejamento Cora Peixoto, do secretário de Ordem Pública tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, do radialista Dário de Paula, e dos vereadores Neném, Renan Cury, Hálison Vitorino, Cacau da Padaria, entre outras autoridades.

