A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (dia 31), em Barra Mansa, um homem acusado de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. Os crimes foram cometidos em 2018, tendo sido a vítima, mulher do autor, agredida por socos, chineladas, entre outras formas de agressão que causaram fortes lesões. Em razão disso, foram deferidas medidas protetivas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo do 1ª Juizado Especial Criminal da Comarca de Volta Redonda.

A prisão ocorreu através de informações do setor de inteligência, que localizou o autor no bairro Nossa Senhora Aparecida. O suspeito não reagiu a abordagem e foi conduzido para a delegacia de Volta Redonda. Cumprida as formalidades legais, ele será conduzido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.