Nos dias 11 a 16 de junho será realizado na Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda o III Congresso Eucarístico Diocesano. Na quarta-feira (dia 15), em especial, haverá o Simpósio Eucarístico com lideranças de todas as paróquias. A missa de abertura do Simpósio, às 7h, na Igreja Santa Cecília, na Cidade do Aço, será presidida pelo cardeal recém-eleito, Dom Paulo Cezar, e em seguida ele dará a primeira catequese.

A Santa Missa de abertura do Congresso, no dia 11, está marcada para as 15h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto, em Volta Redonda. O evento contará com programações a níveis diocesano, municipais e paroquiais.

O encerramento, no dia 16 de junho, acontecerá na Ilha São João, a partir das 14h, com apresentação do Padre Antônio Maria, stands. A Celebração Eucarística começa às 17h e será presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Henrique e a 1ª Eucaristia de mais de 400 crianças de toda a Diocese.

III Congresso Eucarístico Diocesano promove plantio de 100 mudas de árvores em Arrozal

No dia 13 de junho será realizado o plantio de 100 mudas de árvores, representando os cem anos da Diocese, no Centro de Formação Diocesano, em Arrozal. A atividade faz parte da programação do III Congresso Eucarístico Diocesano. O dia 13 será dedicado ao Cuidado com a Casa Comum. Dessa forma, as 33 paróquias que compõem a Diocese promoverão ações ambientais nos doze municípios.

Estarão participando do plantio, o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, a Comissão Ambiental Sul, autoridades da cidade de Piraí e sacerdotes da Diocese.

Sobre o Congresso Eucarístico Diocesano

O III Congresso Eucarístico Diocesano acontecerá de 11 a 16 de junho. No dia 13, as atividades serão voltadas para o cuidado com a Casa Comum por meio de ações ambientais em todas as paróquias. Nos dias 14 e 15 serão promovidas ações missionárias e missões sociais, respectivamente.

A programação completa está disponível no site da Diocese em: https://diocesevr.com.br/noticia/601/vem-ai-iii-congresso-eucaristico-diocesano Assessoria de Comunicação da Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda