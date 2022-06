A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 190 kg de maconha em um caminhão na Via Dutra, em Resende. A ação aconteceu na manhã deste sábado (dia 4) na altura do km 330, no distrito de Engenheiro Passos, e resultou na prisão do motorista e da passageira, de 36 e 37 anos, por tráfico de drogas.

Os agentes realizavam uma fiscalização de combate ao narcotráfico com a Operação Égide. A droga estava no baú distribuída em caixas de papelão e os policiais sentiram o cheiro da droga assim que abriram o compartimento.

Ao abrir a porta do baú, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha. O casal e todo o entorpecente foram levados para a delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: PRF