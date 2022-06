Agentes da delegacia de Barra do Piraí estão procurando um homem apontado como autor de uma dupla tentativa de homicídio no dia 27 de março deste ano no bairro de Fátima, no distrito da Califórnia. Contra ele foi expedido um mandado de prisão.

Identificado como Josimar Sinésio da Silva, de 32 anos, segundo a polícia, tentou matar a tiros sua ex-companheira de 39 anos, e o namorado dela de 33 anos. Ele estava em uma motocicleta e disparou várias vezes contra o carro em que se encontrava o casal. Seis tiros atingiram o homem mas ele sobreviveu, enquanto a mulhe foi ferida de raspão na cabeça e em uma das pernas.

O casal estava chegando de Volta Redonda, onde havia tentado registrar, e não conseguiu, uma queixa contra Josimar por ameaça, que teria sido feita horas antes. O suspeito violou uma medida protetiva obtida pela ex-companheira na Justiça, que o proibia de se aproximar dela.