O Hemonúcleo de Barra Mansa divulgou nesta segunda-feira (dia 13) a situação de seu estoque sanguíneo. A unidade relatou que os estoques AB- e B- estão em estado crítico. Apesar da situação complexa, estes tipos estão sendo supridos pelo sangue O-, porém, necessitam ser reabastecidos. Este mês, a unidade promove um ‘Arraiá’ no local, a fim de normalizar a situação.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, pede para que os moradores contribuam e agradeceu a participação dos que já compareceram. “A campanha de movimentação e participação dos munícipes foi muito importante para o reabastecimento do estoque, que está ficando regularizado. Apesar de ainda termos dois componentes para reabastecer, temos o sangue O- para supri-los”, destacou a coordenadora.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.



Foto: Chico de Assis