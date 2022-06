Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de 2 mil peças de vestuário falsificadas durante uma operação na Rodovia Presidente Dutra, no Km 227, altura de Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Segundo a PRF, entre as peças apreendidas, havia produtos pirateados de marcas renomadas.

O material, que estava dentro de malas despachadas em um ônibus interestadual, foi encontrado em uma blitz das equipes da PRF em frente à Unidade Operacional, realizada na noite desta terça-feira (dia 14). O ônibus interestadual, que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro, foi parado pelos agentes para uma fiscalização.

“Durante a inspeção, diversas malas despachadas sem identificação foram encontradas no compartimento de bagagem do veículo, chamando a atenção dos policiais. Dentro das malas, os agentes encontraram cópias de peças de vestuário, como camisas, bermudas e até peças íntimas”, informou a PRF. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí.

Com informações da Agência Brasil