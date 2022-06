A Polícia Militar prendeu, na quarta (dia 16), o dono de um ferro-velho no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, por receptação. Ele confessou aos agentes ter comprado materiais furtados de uma firma de construção no bairro Candelária.

O autor do furto, de 20 anos, que foi detido também na Vila Americana, o apontou como o receptador, sendo apreendidos duas máquinas de serrar mármore, uma furadeira e um botijão de gás no estabelecimento.

O furto dos equipamentos aconteceu no domingo (dia 12) e as câmeras de segurança da construtora registraram o crime. Pelas imagens, o suspeito do furto foi reconhecido e, ao ser localizado, apontou o comprador do material.

O jovem foi autuado por furto a estabelecimento comercial, mas não ficou preso por não ter havido flagrante. Já o comerciante ficou preso por receptação, já que as máquinas furtadas estavam em seu poder.

Foto: Polícia Militar