O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza operação nesta terça-feira (dia 28) para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador Dário Braga (PP), de Paracambi. De acordo com a denúncia, o parlamentar é o mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida por conta de uma disputa política relacionada à eleição de 2020.

O crime ocorreu no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 10h, em Paracambi, quando dois homens em uma moto atiraram contra a vítima, que estava em um carro. A investigação apurou que os disparos contra a vítima foram feitos por Joaquim Eurico Cardoso, vulgo Quinzinho, e Ruan Carlos da Rocha Leal, que estão presos. A investigação demonstrou que o crime foi cometido a mando de Dário, e a motivação foi a disputa política entre ele e um outro concorrente ao cargo de vereador na cidade. Segundo a denúncia, a vítima já foi apoiadora do acusado, mas, após um desentendimento, passou a apoiar um opositor e concorrente direto de Dário no pleito.

O Juízo da Vara Única de Paracambi recebeu a denúncia e expediu os mandados de busca e apreensão. O pedido de prisão do vereador feito pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) foi indeferido pela Justiça e a promotoria vai interpor um recurso. Foi determinada a suspensão das funções públicas do denunciado, que também não poderá manter contato, por qualquer meio, com qualquer uma das testemunhas do processo.