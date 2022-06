A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (dia 28), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a operação ‘Combate’, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em homicídios no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Até por volta de 8h30min, nove pessoas tinham sido presas. Os mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal.

O delegado Ronaldo Aparecido, titular da 89ª DP, informou que os alvos da operação estão envolvidos em duas ocorrências. A primeira foi o assassinato, a pauladas, no último dia 8, de Sidnei Pires de Souza, atacado por traficantes porque teria furtado um telefone celular. Foi apurado que a vítima não cometeu o crime.

O outro caso ocorreu no último dia 11, quando Carla Maitê Monteiro da Silva também foi agredida a pauladas por ter se relacionado com um homem de facção rival e retornado a morar com a mãe no distrito de Engenheiro Passos. A vítima escapou da morte, mas quebrou quatro costelas, perfurou o pulmão, quebrou um dos braços, sofreu lesões no cotovelo e cortes nas pernas, além de diversos hematomas pelo corpo.

Todos os presos foram levados para a delegacia de Resende. A operação conta também com agentes das delegacias de Itatiaia (99ª DP) e Porto Real (100ª DP).

Foto: Polícia Civil