Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) e do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA) deflagram, nesta quinta-feira (dia 30), a “Operação Ausar” para cumprimento de mandados de prisão contra criminosos e de busca e apreensão contra adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios em Três Rios, Região Centro-Sul. Até o momento, 11 pessoas foram presas.

Os mandados foram expedidos por meio de um inquérito policial que apurou a existência de uma estrutura criminosa estabelecida no bairro Vila Isabel, um dos mais importantes da cidade, com a finalidade de distribuir e vender drogas. Ao longo de quase seis meses, os agentes identificaram um grupo de traficantes que controla o comércio de entorpecentes em diferentes pontos da região e que o grupo é liderado por um traficante, foragido da Justiça e escondido em uma comunidade da capital do Rio de Janeiro, e tinha rotinas próprias, com uma divisão de tarefas que permitia o fluxo continuado da chegada de droga em Três Rios, sua distribuição, venda e repasse do dinheiro arrecadado.

Por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais verificaram que a ostentação de armas de fogo de diferentes calibres pelas ruas do bairro, a intimidação aos moradores, a captação de jovens para trabalhar como “soldados do tráfico”, o confronto contra policiais militares, o uso de simbologias próprias de uma facção criminosa e a ligação do grupo com outras organizações eram práticas constantes dos traficantes.

Foto: Polícia Civil