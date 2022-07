No fim da manhã desta sexta-feira (dia 1º), Paulo Sandro Soares assumiu o comando da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Barra Mansa. O evento de oficialização ao cargo contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, do presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, do ex-deputado estadual Ademir Melo e dos demais secretários municipais. Paulo Sandro ficará no comando da Pasta até o dia 31 de dezembro, quando então voltará à Câmara Municipal, como presidente do Legislativo. Quem vai ocupar a cadeira deixada por ele é o suplente, João de Jesus Nascimento, o Joãozinho do Ar.

Em seu discurso, Paulo agradeceu o prefeito por mais um desafio recebido, após a passagem pela Câmara.

“Gostaria de pedir humildemente a todos os funcionários dessa Secretaria que me ajudem, me ensinem. Estou chegando hoje e me sinto como um aluno que vai sentar ali na carteira para aprender com vocês. Nós temos projetos para somar e cada vez mais melhorar a Secretaria recém-criada. Agradeço ao presidente da Câmara que me apoiou e todos os secretários que me receberam de braços abertos”.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a importância da chegada de Paulo Sandro e a retomada dos trabalhos da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

“O Paulo Sandro vem com a missão de dar uma visibilidade ainda maior à Secretaria, fazendo a integração com comunidades em que ainda não chegamos. Ele vai trazer a estrutura do Estado através de uma parceria que ele tem. A expectativa é que a Secretaria cresça com isso. Ela não vai inchar, mas sim crescer qualitativamente. Espero que vocês abracem Paulo Sandro assim como estou abraçando”.

Já o presidente da Câmara, Luiz Furlani, comentou: “Falando aqui em nomes dos vereadores, a gente perde um colega e ganha outro. A vida é feita de ciclos, relacionamentos e desafios. Paulo Sandro teve o desafio de ser vereador e agora está em uma nova empreitada”.

Foto: Divulgação /PMBM