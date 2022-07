O Volta Redonda pressionou, criou mais, teve até um gol anulado, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Confiança no Bastistão na noite de sábado (dia 2), em partida válida pela 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Renan Gorne marcou o gol do jogo.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Mirassol-SP, domingo, dia 10, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

Já pela A2 será diante do Americano, quarta-feira, dia 6, às 14h45, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros.

O jogo

O Volta Redonda iniciou bem a partida e até chegou a abrir o placar aos três minutos com Iran, porém, o árbitro do jogo anulou o lance marcando impedimento do zagueiro tricolor.

O Confiança respondeu aos nove minutos com Alyson, que finalizou de dentro da área para grande defesa de Dida.

A primeira etapa seguiu equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque, mas ninguém conseguiu mexer no placar.

Na volta do intervalo, novamente o Esquadrão de Aço foi o primeiro a assustar. Aos três minutos, Ailton cruzou na área, Rafhael Lucas antecipou o defensor e finalizou com muito perigo.

O Voltaço seguiu pressionando e chegou mais uma vez aos 17 minutos, com Igor Bolt finalizando de fora de área para grande defesa de Ewerton. Já aos 30, Matheus Alessandro fez grande defesa individual e bateu para mais uma boa defesa do goleiro adversário. No rebote, Mauro Gabriel bateu cruzado e a bola saiu rente a trave.

Entretanto, foi o Confiança-SE que abriu o placar com Renan Gorne, aos 34 minutos.

Nos minutos finais, o Volta Redonda se mandou em busca do empate, porém, não conseguiu evitar a derrota.

Foto: Divulgação VRFC