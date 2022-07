Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.497 da Mega-Sena, realizo na noite sábado (dia 2), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e poderá pagar um valor estimado em R$ 55 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 14 – 23 – 46 – 48 – 52.

Segundo a Caixa, a quina teve 87 apostas ganhadoras, que ganharam R$ 42.861,28 cada. Já a quadra teve 6.309 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 844,35.

O próximo concurso (2.498) será realizado na quarta-feira (dia 6) e as apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio.