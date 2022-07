A Prefeitura de Resende comunicou neste sábado (dia 2) que nas últimas 24 horas foram notificados dois óbitos de crianças por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com o comunicado, a equipe de Vigilância em Saúde já está investigando ambos os casos, além de patologias associadas aos mesmos. “Informa ainda que está dando todo o suporte necessário para as famílias e lamenta profundamente o ocorrido”, diz a nota.

Nas redes sociais da prefeitura, internautas moradores de Resende questionam sobre a falta de medidas de prevenção em meio à alta nos casos. “Misericórdia! Deus proteja nossas crianças. Acredito que deva-se pensar no retorno da obrigação do uso das máscaras”, diz um comentário. Outro post comenta sobre o aumento dos casos de Covid em unidades de ensino. “Enquanto isso, o uso da máscara foi liberado em todas as unidades escolares, mesmo sabendo que as crianças menores de 5 anos não foram vacinadas. Nas escolas os casos estão só aumentando”. Um terceiro comentário lamenta as mortes e responde os demais internautas. “A Lei 1.979 foi revogada, então não pode mais obrigar o uso de máscaras, passaporte vacinal e tomar vacina”. Já um outro munícipe cita as festividades agendadas na cidade. “E ainda vai ter Exapicor. A dor de perder um filho é imensa. Será que não é hora de rever essas decisões?”.

De acordo com o mais recente Boletim Epidemiológico divulgado pelo governo municipal, Resende tem hoje 29.772 casos confirmados de Covid-19 e 556 óbitos pela doença.