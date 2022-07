Já está disponível para o cliente da Concessionária RioSP que estiver em viagem pela Via Dutra (BR-116) mais um canal de atendimento oferecido pela concessionária. Além do Disque CCR RioSP e o site, agora também há o WhatsApp, por meio do telefone (11) 2795-2238.

Por meio do aplicativo de mensagens, o cliente obtém informações sobre condições de tráfego e pode solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências na rodovia, além da possibilidade de enviar sua localização em qualquer ponto da Via Dutra, agilizando assim o tempo de atendimento de uma ocorrência.

Segundo o gerente executivo de Atendimento da CCR RioSP, Virgílio Leocádio, o novo canal é um serviço que passa a integrar o Serviço de Atendimento ao Usuário da Concessionária, que já conta com o Disque CCR RioSP, com atendimento telefônico a partir do número 0800 0173536.

“Nesta nova ferramenta, o atendimento é mais ágil. Ele é feito por meio de inteligência artificial, que, a partir da interação com o nosso cliente, fornece as informações solicitadas ou direciona para um atendente do Centro de Controle Operacional (CCO), que dará continuidade ao atendimento por meio do próprio WhatsApp. Nos casos de urgência, nosso colaborador dentro do CCO assume de imediato o atendimento, de modo a diminuir o tempo de espera do usuário”, explica o gerente executivo.

Ao acionar os serviços da concessionária por meio do WhatsApp, o motorista pode utilizar a ferramenta de compartilhamento de localização, enviando o local exato onde está na rodovia, que é posteriormente enviado para o Centro de Controle Operacional da Concessionária, auxiliando na identificação do cliente na rodovia.

Atualmente, a maior parte dos acionamentos é realizada a partir de ligações por meio de telefones celulares. “Com o compartilhamento de localização, ganhamos tempo e garantimos mais agilidade no atendimento da ocorrência”, destaca Leocádio. Então agora você já sabe. Em caso de dúvidas ou outras informações, fale com a gente pelo WhatsApp no número (11) 2795-2238, pelo Dique CCR RioSP no 0800 017 3536 ou acesse o site www.ccrriosp.com.br.

Foto: divulgação