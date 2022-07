Com o reconhecimento do Ministério da Saúde, os dois CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Vassouras ampliam os atendimentos prestados à comunidade. As unidades agregam, atualmente, 428 acolhimentos, sendo 188 no CAPS, Morada das Palmeiras e 240 no CAPS Dr. Horácio Tavernard dos Santos. A meta da equipe, que vem realizando reuniões semanais, é avançar ainda mais nas ações garantindo maior participação dos assistidos e familiares.

“Nossos serviços são chamados de “porta aberta”, ou seja, quem desejar ser cuidado pela equipe pode chegar sem hora marcada e sem encaminhamento, para realizar um primeiro acolhimento”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, explicando que a unidade conta com profissionais capacitados para acolher tanto familiares, quanto assistidos, garantindo um cuidado singular, ou seja, único.

O acesso às unidades é por demanda espontânea, não sendo necessário um encaminhamento. O acolhimento em saúde mental conta com uma equipe multiprofissional, para atendimentos de pessoas com sofrimento e/ou transtorno mental, que estejam enfrentando dificuldades devido ao uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Uma vez inseridos no CAPS, os assistidos passam a ter acesso às atividades diárias de incentivo ao exercício da cidadania, autonomia e reinserção social. Boa parte das ações são realizadas através de Oficinas Terapêuticas de Música, Cidadania, Culinária e Artesanato. Os atendimentos são baseados em um modelo comunitário, de caráter aberto e, principalmente, participativo.

Os CAPS dispõem ainda de diversos serviços e atividades destinados à família, bem como reuniões de grupos terapêuticos temáticos e visitas domiciliares. O CAPS Dr. Horácio Tavernard dos Santos atende adultos, com idades a partir de 18 anos. A unidade fica na Rua Comandante Alves Branco, 32 – Centro. Contatos podem ser feitos pelo (24) 2471-9174 (Whatsapp).

Já o CAPS Morada das Palmeiras, atende ao público Infanto-Juvenil, com idades até 17 anos e 11 meses. A unidade fica na Rua Expedicionário Sebastião Paiva, 84 – Bairro Residência. Contatos podem ser feitos pelo (24) 2471-3221 (Whatsapp). O horário de funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Foto: divulgação