A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda está recebendo currículos de pessoas com deficiência (PCDs). O objetivo é encaminhá-los ao Ministério Público do Trabalho e, assim, auxiliar este público a conseguir um emprego. A iniciativa partiu de uma parceria entre a secretaria e o Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda.

De acordo com o secretário da SMPD, Washington Uchôa, as empresas alegam que não têm estes profissionais com deficiência, por não haver pessoas capacitadas para exercer a função. No entanto, ele destacou ter conhecimento de PCDs graduados.

“O Ministério Público do Trabalho pediu a nossa ajuda, porque há alguns anos eles pressionam as empresas para a contratação de PCDs, com intuito de se cumprir a lei, que garante o preenchimento do quadro de funcionários com vagas para pessoas com deficiência. A ideia é que possamos ser este caminho na busca desses currículos. Para quem consegue um emprego hoje em dia é uma realização, imagina quem tem limitações. Eu vejo isso como um avanço muito grande para as pessoas com deficiência”, disse Uchôa.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fica na Rua 17 de Julho, número 20, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O histórico profissional pode ser entregue até a próxima quinta-feira, dia 7.