O Volta Redonda visita o Americano nesta quarta-feira (dia 6), às 14h45, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em partida válida pela 3ª rodada da Taça Corcovado. Vindo de uma vitória em casa diante do Macaé, o Esquadrão de Aço quer os três pontos que podem colocá-lo na zona de classificação para as semifinais do segundo turno do Estadual.

O atacante Pedrinho, autor do gol que iniciou a vitória tricolor na rodada passada, falou da importância de conquistar pontos fora de casa.

“É uma partida muito importante para a gente, porque pode nos colocar na zona de classificação para a semifinal do segundo turno, que é um dos nossos objetivos, além de nos fazer abrir uma vantagem na liderança da classificação geral. Sabemos que iremos enfrentar um adversário difícil, de muita qualidade, que irá jogar em casa e quer a vitória para também entrar no G2 do seu grupo, mas estamos indo com a nossa força máxima e muito focados para conquistarmos estes três pontos”, projetou o camisa 10 tricolor.

Taça Rio sub-20

O sub-20 do Volta Redonda também entra em campo nesta quarta-feira, dia 6, às 15h, no estádio Ralino de Oliveira, para enfrentar o Nova Iguaçu pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio sub-20. A primeira partida terminou 2 a 1 para a equipe carioca. A entrada no estádio será de 1kg de alimento não perecível.