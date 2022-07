A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (dia 5), uma mulher, de 23 anos, transportando aproximadamente um quilo de haxixe, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A mulher, natural de Manaus/AM, tentava embarcar do Rio de Janeiro, no Galeão, em voo com destino à sua cidade natal, no estado do Amazonas.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta sob suas roupas, presa por bandagem de esparadrapos.

A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Divulgação PF