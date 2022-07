Pró-reitora de Extensão do UniFOA, a engenheira agrônoma Ana Carolina Callegário foi nomeada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro para compor o Núcleo Regional do Programa Mulher do Crea-RJ, na Inspetoria Regional de Volta Redonda, do dia 05 de julho deste ano até 31 de dezembro de 2023.

Segundo Callegário, essa nomeação é uma importante conquista para a representatividade feminina em uma das carreiras profissionais que por muito tempo foi protagonizada por homens. E é justamente esse o objetivo do Programa Mulher, que consiste em alcançar a igualdade de gêneros e o empoderamento feminino.

“Com esse desenvolvimento feminino, e essa luta da gente para ocupar os mesmos espaços, é muito importante ter uma representante no Crea, no sentido de buscar sempre mais oportunidades para as mulheres e conseguirmos, de fato, ficar no mesmo patamar”, destaca a engenheira.

Representatividade feminina e importância para o UniFOA

Ana Carolina lembra que foi a primeira mulher a assumir uma coordenação de Engenharia no Centro Universitário de Volta Redonda. Por oito anos, ela esteve à frente do curso de Engenharia Ambiental, até assumir a Pró-Reitoria de Extensão. Ela também observa a importância dessa representação para a instituição.

“Institucionalmente, essa conquista vai trazer muita força para o UniFOA de forma geral e principalmente para as mulheres engenheiras daqui e da região. Estamos criando pessoas para o mercado de trabalho. É importante ter uma professora representando as mulheres dentro de um conselho que já foi considerado masculino e, graças a essa possibilidade, agora está mudando de cara”, comemora e destaca, por exemplo, a defesa por igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos.

A meta dessa iniciativa é fomentar a elaboração de políticas atrativas para mulheres engenheiras, agrônomas e da área de geociências, dentro das diversas entidades de classe e inspetorias. Visando, com isso, a implantação da participação feminina de forma protagonista em todas as esferas do sistema Confea/Creas e entidades de classe.

Foto: Divulgação