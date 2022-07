A Polícia Federal prendeu, nesta sexta (dia 8), em flagrante, um homem, de 57 anos, por tentativa de estelionato, em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro da Abolição, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A prisão aconteceu no momento em que tentava sacar valores oriundos de diversos benefícios previdenciários do INSS, obtidos mediante fraude, em nome de pessoas fictícias (“fantasmas”), criadas com documentos de identidade falsos. Na identificação dessas fraudes, a Polícia Federal contou com o apoio da Centralizadora de Segurança e Fraude da Caixa Econômica Federal.

No automóvel do preso, foram encontrados R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) e alguns cartões magnéticos em nome de terceiros.

O homem, que possui diversos registros criminais, inclusive por falsidade e estelionato, foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá por estelionato previdenciário, cuja pena pode ultrapassar 6 (seis) anos de prisão.

Foto: PF