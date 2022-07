Um comerciante, de 37 anos, foi assassinado com dois tiros no momento em que fechada seu bar, em Vassouras. O fato ocorreu na madrugada de terça-feira (dia 12), na porta do estabelecimento “Bem Bolado”, que fica no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime é um cliente do bar, de 39 anos. Ele foi preso e a arma utilizada no homicídio apreendida.

Ainda segundo os agentes, o autor estava embriagado e foi convidado a se retirar do local por estar importunando outros clientes. Porém, ele retornou depois e discutiu com o dono do estabelecimento, que foi atingido com um tiro no ombro e outro na barriga. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Universitário de Vassouras, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia da cidade.