A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda realiza na manhã desta quarta-feira (dia 13) mais uma etapa da operação Acalento, que combate crimes contra crianças e adolescentes em todo o país. Segundo a Polícia Civil, agentes estão nas ruas cumprindo cinco mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos de crimes contra menores de idade.

Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio das secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, prendeu, em um mês, 1.040 pessoas suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes em todo o Brasil.

A operação Acalento, que começou no dia 13 de junho e termina nesta quarta-feira. No período, a força-tarefa atendeu 12 mil crianças e adolescentes vítimas de violência física e de exploração sexual.