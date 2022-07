A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Agricultura, está dando prosseguimento ao processo de recuperação de vias vicinais do município. A ação é fruto do programa “Estradas do Agro RJ”, que é uma realização da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), juntamente com o Poder Executivo Municipal.

O projeto tem como principal objetivo promover melhorias nas estradas vicinais de municípios do estado, no intuito de facilitar o escoamento de mercadorias advindas de produções rurais, e dessa forma, auxiliar o homem e a mulher do campo. Na cidade, alguns lugares já estão sendo contemplados com a recuperação de suas rotas, tais como os distritos de São José do Turvo, Vargem Alegre, Dorândia, o bairro do Coimbra e outros.

O secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Jesus, acredita que a ação ajuda diretamente o produtor rural. “A ação é de suma importância, levando em conta que essa manutenção das estradas possibilitará que o trabalhador rural permaneça no campo e consiga, da terra, seu o sustento e o de sua família. Isso tudo é fruto de muito trabalho. É o Governo Municipal e a Secretaria de Agricultura trabalhando incansavelmente em prol dos trabalhadores do campo”, afirma Monteiro.

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, esse processo é importante também para a mobilidade urbana e acessibilidade das pessoas a certas localidades do município. “Esse processo é, sem dúvidas, muito relevante, uma vez que, além de possibilitar que os trabalhadores rurais consigam transportar suas mercadorias em segurança, é uma forma da população ter uma maior qualidade e facilidade em sua locomoção dentro dos bairros ou distritos. Ao todo, todos poderão trafegar em estradas com boas condições”, aponta o chefe do Executivo, completando que “ações como essa, comprovam a entrega e o comprometimento do governo o para com o bem-estar da população”.

