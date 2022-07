O Volta Redonda não tomou conhecimento do Angra dos Reis e goleou por 7 a 0 na noite desta quarta-feira (dia 13), no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 4ª rodada da Taça Corcovado. Com a goleada, o Esquadrão de Aço assume a liderança do grupo B e abre cinco pontos de vantagem na primeira colocação da classificação geral do Campeonato Carioca da A2.

Igor Bolt, Edgar, Pedrinho, Rafhael Lucas, Natal e Bruno Santos, duas vezes, marcaram os gols da vitória tricolor.

Na próxima rodada, o Voltaço visita a Cabofriense, quinta-feira, dia 21, às 14h45, no Correão.

Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, a próxima partida será diante do Manaus-AM, segunda-feira, dia 18, às 20h, na Arena Amazônia.

O jogo

Um primeiro tempo de ataque contra defesa, com o Volta Redonda encurralando o Angra dos Reis no campo de defesa. A primeira boa chegada tricolor foi ao 21 minutos com Pedrinho. O camisa 10 arriscou da entrada da área, Ewerson bateu roupa, mas conseguiu se recuperar no lance e fazer a defesa antes da chegada de Rafhael Lucas.

A pressão continuou e o gol tricolor quase saiu aos 24 minutos. Igor Bolt fez grande jogada individual e bateu para o gol. Ewerson fez a defesa e, no rebote, Pedrinho bateu de primeira, balançando a rede, mas pelo lado de fora.

De tanto insistir, o gol tricolor saiu aos 37 minutos. Mauro Gabriel bateu da entrada da área, Ewerson deu rebote e Igor Bolt mandou para o fundo das redes.

O segundo do Voltaço não demorou a sair. Aos 42 minutos, Pedrinho cruzou na área e Thomas Kayck ajeitou para Edgar cabecear sem chances para Ewerson, ampliando a vantagem tricolor.

O segundo tempo começou igual o primeiro e o terceiro do Esquadrão de Aço saiu logo aos quatro minutos. Pedrinho cobrou falta da intermediária e acertou o ângulo. Golaço!

A vitória virou goleada aos 26 minutos. Júlio Amorim foi derrubado na área e árbitro do jogo marcou pênalti. Rafhael Lucas foi para a cobrança e marcou o quarto do Esquadrão de Aço. Não parou por aí. Aos 34 minutos, Natan bateu da entrada da área para marcar o quinto do Voltaço.

Para a noite ficar completa, o artilheiro do Campeonato Carioca A2 não poderia passar em branco. O atacante Bruno Santos entrou no segundo tempo e marcou duas vezes, aos 35 e aos 40 minutos, fechando a grande goleada do Volta Redonda. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 7×0 Angra dos Reis.

Foto: Caique Coufal