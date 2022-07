Na sexta-feira (dia 15), foi realizada a semifinal da 3ª Copa Sul-Americana de Basquete, com a chancela da Federação Paulista de Basketball, na cidade de Campos do Jordão. A competição é uma das mais importantes do país e reúne atletas de diferentes partes da América Latina. A equipe Sub 13 de Basquete do Clube dos Funcionários esteve na disputa e obteve excelente resultado, chegando ao terceiro lugar da competição.

O professor de basquete Daniel Muller, o Dagobel, destaca a oportunidade de estar entre os três melhores clubes do Brasil. “Foram dias de crescimento e aprendizado para nós, treinadores, e para os atletas em formação. Jogamos contra os principais clubes do Brasil, o que nos dá a certeza de estarmos no caminho certo”, comentou.

Já o Diretor de Esportes do Clube, Alex Ribeiro, ressalta a evolução dos jogadores e o papel do clube enquanto formador de atletas. “A dedicação e a entrega dos atletas é um fator determinante para a conquista dos meninos que estão em constante evolução. O Clube, no seu papel social, vem formando atletas e homens para vida, criando laços de companheirismo e solidariedade, dentro e fora das quadras”, frisou.