A 65ª Festa do Peão de Barretos apresenta, de 18 a 28 de agosto, uma intensa programação esportiva de rodeio que reunirá mais de 600 competidores em disputas que vão desde a final de grandes campeonatos até a 28ª edição do Barretos International Rodeo. No total, devem ser distribuídos mais de R$ 1 milhão.

Entre os destaques do maior evento do gênero na América Latina, estão a final da PBR Brazil (Professional Bull Riders), da Liga Nacional de Rodeio (LNR), do Campeonato Barretos de Três Tambores e a parceria com o Calgary Stampede – um dos maiores e mais antigos rodeios do mundo, chancelado pela PRCA (Professional Rodeo Cowboys Association) – que garantirá a participação do campeão e do vice-campeão do rodeio canadense em 2022 no Barretos International Rodeo deste ano.

Realizado há aproximadamente 110 anos em Calgary, cidade do estado de Alberta, no Canadá, o Calgary Stampede acontece neste ano de 8 a 17 de julho, com a participação do campeão da live de 2021 da Festa do Peão de Barretos, Allan de Souza e do vice-campeão Vinicius Rodrigues.

“Após dois anos fazendo o rodeio através de transmissões, a expectativa para a retomada presencial das disputas em Barretos é muito alta. E, mais uma vez, reunimos um alto nível de disputa, com as finais dos grandes campeonatos e a presença dos melhores competidores e animais em atuação no país”, explica Marcos Abud, diretor de rodeio da Festa do Peão de Barretos.

Competições

As disputas começam no primeiro dia de evento com o início das provas válidas pela final da Professional Bull Riders – PBR Brazil, que reúne cerca de 30 competidores do Brasil que disputarão o título de campeão da temporada entre os dias 18 e 21 de agosto. A festa também traz uma novidade, a Super Copa Barretos, em que 25 melhores competidoras que participaram das etapas do Campeonato Barretos Três Tambores disputam a final.

De 19 a 21 de agosto as disputas são nas categorias feminino e mirim. Já de 22 a 24 de agosto, é a vez da categoria Jovem A.

As competições finais da Liga Nacional de Rodeio (LNR) – montarias em touros – serão realizadas de 22 a 24 de agosto. Os melhores pontuados fazem a grande final no dia 27.

Internacional

O Barretos International Rodeo começa no dia 25 de agosto, com montarias em touro, Cutiano, Sela Americana, Bareback, Team Penning e Três Tambores. De acordo com Marcos Abud, um dos grandes diferenciais do Barretos International Rodeo é a participação dos competidores melhores colocados dos campeonatos CRP, Rozeta, PBR Brazil e Liga Nacional de Rodeio, além de convidados da organização e o campeão e o vice-campeão do Calgary Stampede, no Canadá.

Na parceria inédita da Festa do Peão de Barretos com o Calgary Stampede, um dos maiores e mais antigos eventos de rodeio do mundo, o campeão e o vice-campeão de montarias em touros da competição do Canadá vão participar do Barretos International Rodeo. Em contrapartida, o campeão de Barretos também segue para a competição em Calgary em 2023.

“O Calgary Stampede tem orgulho de fazer parte de uma comunidade global que celebra o rodeio. Estamos entusiasmados em continuar a construir o vínculo entre o Canadá e o Brasil por meio de nossa parceria com Barretos”, disse Kristina Barnes, diretora de Rodeio e Eventos do Calgary Stampede. “Estamos empolgados em apresentar dois incríveis atletas brasileiros no Stampede deste ano, de 8 a 17 de julho, e convidamos você a se juntar a nós enquanto torcemos por eles”, acrescenta Barnes.

Os atletas campeões no Canadá vão competir junto com brasileiros classificados e outros estrangeiros participantes do Barretos International Rodeo. “Com a parceria, também vamos transmitir em nosso canal do YouTube as competições de Calgary, já trazendo pro nosso público em primeira mão os campeões e também um pouco mais deste evento que tem um valor histórico imensurável para o rodeio mundial”, ressalta Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.

O campeão em Barretos das montarias em touros seguirá para Calgary em 2023 e receberá todo apoio dos organizadores.

Foto: Divulgação