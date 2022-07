O mês de julho chegou e com ele as férias escolares. A expectativa do setor de turismo é que o período impacte positivamente, com aumento na procura por pacotes de viagens. Na região das Agulhas Negras, Penedo e Visconde de Mauá estão entre os destinos mais procurados, trazendo otimismo à rede hoteleira.

Da mesma forma, os empresários do Vale do Café também se preparam para receber um número maior de visitantes. Angra dos Reis e Paraty lideram a preferência dos turistas na Costa Verde. Outra opção de passeio para os fluminenses, sem precisar deixar o Estado do Rio, são as praias da Região dos Lagos, com Cabo Frio e Búzios como principais destinos.

Em todo o Estado, dados do grupo Hotéis, Eventos e Lazer (HEL) apontam para uma expectativa de ocupação média em torno de 85% no mês. Uma previsão otimista, já que um levantamento da Fecomércio de abril deste ano mostrou que o turismo faturou cerca de R$15,3 bilhões, um aumento de aproximadamente 47% em relação ao mesmo período do ano passado.

Criançada

Para as famílias que não poderão viajar, mas que desejam manter a criançada em movimento, uma boa aposta são as colônias de férias. Em Volta Redonda, a secretaria de Esporte e Lazer (Smel) abriu inscrições para as atividades que acontecerão em oito ginásios poliesportivos.

Açude, 249, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes são os bairros escolhidos para receber a galerinha entre os dias 18 e 22 de julho, no período de 8h às 11h. Segundo a Smel, o público-alvo da Colônia de Férias é formado por crianças entre seis e 17 anos de idade.

Além da ação gratuita oferecida pelo governo municipal, há, ainda, diversas outras opções de colônias pagas distribuídas pelos principais clubes e espaços recreativos da cidade. Oficinas de slime, aulas de cupcakes, esporte e passeios de trenzinho estão entre os principais atrativos que prometem animar a garotada.

Da mesma forma, o Zoológico Municipal, os shoppings da cidade e os cinemas estarão com programação diferenciada para o período de julho.

Neste domingo (dia 17), aniversário da cidade, a programação do Zoo inclui a reinauguração da Arca do Saber e contação de histórias.

Foto: arquivo