Cerca de 200 pessoas estiveram na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, para participar de um manifesto intitulado “Passeata do Pó”, realizado na manhã deste domingo (dia 17). A inciativa da ação surgiu após inúmeras reclamações de moradores insatisfeitos com a quantidade de pó preto nas ruas, nas casas, em carros e por toda a cidade. O objetivo da passeata é dar maior visibilidade à poluição do ar e protestar em prol do meio ambiente e da saúde pública. O evento aconteceu na data do aniversário de 68 anos de Volta Redonda, marcada também por programações diversas em vários locais.

A concentração teve inicio por volta da 9 horas, na Praça Brasil, onde centenas de pessoas se reuniram portando cartazes com mensagem de ordem e vestindo roupas pretas. O grupo percorreu diversas ruas pela região da Vila.

O ato contou com a presença de alguns políticos, como os vereadores Jari de Oliveira e Rodrigo Furtado; a ex-deputada estadual Inês Pandeló, que veio de Barra Mansa para participar do manifesto; além de integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos.

O que diz a CSN:

Considerada a principal causadora da liberação de fuligem sobre a cidade, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) minimiza a sua responsabilidade no caso. “O que acontece é que, nesta época do ano, a região é acometida pelo fenômeno meteorológico de inversão térmica, que impede a circulação natural dos ventos. Isso aumenta a sensação de poluição do ar”, disse o diretor de Operações do Setor de Metalurgia da CSN, Fabian Franklin em reunião na terça-feira (dia 12) na prefeitura de Volta Redonda.

Ainda segundo Fabian, a empresa tem aprimorado a manutenção nos equipamentos de controle da poluição e tem até 2025 para reduzir em 40%, em relação a 2020, a emissão no ar de partículas popularmente chamadas de pó preto. Conforme a Folha do Aço noticiou em reportagem publicada na edição da semana passada (nº 560), a CSN também chegou a declarar que “não há condições críticas prejudiciais à saúde” dos volta-redondenses.

Cobrança

O crescimento da mobilização popular, em especial nas redes sociais, levou as autoridades do município a se mexerem. No final da tarde de terça-feira, o prefeito Neto recebeu representantes da CSN em seu gabinete. Segundo foi divulgado pela secretaria de Comunicação Social do Palácio 17 de Julho, o objetivo do encontro foi cobrar da empresa agilidade no cumprimento das ações previstas pelo Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado em 2018 com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Além disso, Neto agendou para o dia seguinte (quarta-feira), uma vistoria técnica com a equipe de Meio Ambiente da Prefeitura no interior da Usina Presidente Vargas. “Em todos estes anos como prefeito, não lembro de ter visto a situação como está e de ouvir tanta reclamação dos moradores”, falou o chefe do Executivo.