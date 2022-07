Amantes de carros antigos terão um fim de semana de muitas recordações em Volta Redonda. O município recebe, a partir desta sexta-feira (dia 29), a 27ª edição do Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço. Promovido pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, com o apoio da Prefeitura e da Fundação CSN, o evento acontece na Ilha de São João.

Resgatar a história do automobilismo é um dos principais objetivos do Encontro que, nesta edição, contará com 200 veículos participantes. De acordo com Francisco da Silva Esteves, presidente do CAA-VR, a expectativa é receber um público de três mil pessoas por dia, uma forma de compensar os últimos dois anos de restrições em razão da pandemia de Covid-19.

“Foram 26 edições, onde os carros antigos uniram em sua volta a população de Volta Redonda e de todo Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Neste 27º Encontro estamos novamente convidando as famílias para celebrar a vida e curtir um dia agradável em torno dos carros antigos e fora de série. Tudo foi feito com muito carinho e esperamos atendê-los em todas as expectativas”, detalhou Francisco.

Para esta sexta-feira, a programação prevê a recepção dos expositores e seus veículos. No sábado (dia 30) acontece a abertura oficial do Encontro, com a presença de autoridades, convidados, expositores e público em geral. Neste dia também terão apresentações dos projetos culturais da prefeitura de Volta Redonda e da Fundação CSN, além de shows durante todo o evento.

Já no domingo (dia 31), marcando o encerramento, será a premiação dos destaques e desfile pela Ilha de São João.

Estrutura

A estrutura da 27ª edição do Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço oferecerá área coberta de 5.120 m², praça de alimentação, mercado de pulgas, memorabilia, espaços kids e da mulher. Segundo a organização do evento, por ser um espaço público municipal, não será permitido som alto, arrancadas ou demonstrações de tuning.

Também não haverá veículos à venda no pavilhão de exposição. A entrada é franca, mas o Clube estará arrecadando alimentos não-perecíveis que serão doados para instituições de caridade de Volta Redonda.

História

Foi em meados de 1987 que um grupo de entusiastas do antigomobilismo se reunia com certa frequência na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, onde, em meio ao intenso movimento, expunham seus carros antigos e também trocavam ideias e experiências sobre o assunto. Visando ampliar e dar mais força ao movimento, e buscando reunir ainda mais amantes dos carros antigos, o grupo se organizou e fundou o Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, uma instituição sem fins lucrativos, totalmente legalizada e, também, filiada às federações Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e a Internacional de Veículos Antigos (FIVA).

Ao longo de sua história, o Clube promove encontros regionais mensais e um grande evento anual a nível nacional.

“Sempre com apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e da Fundação CSN”, faz questão de frisar Francisco Esteves. “Estivemos em parceria na organização deste evento que atrai não só outros clubes, mas adoradores dos veículos antigos da região Sul Fluminense e de todo o Brasil, movimentando o turismo da cidade”, destaca.

O presidente do CAA-VR acrescenta que diversos passeios e atividades alusivos ao movimento antigomobilista são realizados pelo Clube. “Atraindo toda a comunidade sul fluminense, agregando famílias ao nosso passado automobilístico e nos colocando no topo que de melhor acontece no mundo nesta área”.

O Clube participa ainda de eventos nacionais e internacionais, levando veículos ou não. Atualmente, conta com cerca de 50 sócios, somando no acervo destes cerca de 200 carros antigos.

“Acervo este que é rico em raridades, tendo inclusive peças únicas no país. O Clube se reúne com frequência em diversos pontos de Volta Redonda. Participamos também de várias ações sociais, em parceria com a prefeitura, como arrecadação de alimentos, City Tour Histórico, Vacinação 100%, Rua de Compras etc. Todos os eventos são abertos ao público e têm entrada franca, atraindo centenas de seguidores. Enfim, participamos da vida da sociedade”, ressalta Francisco Esteves.

.

Atrações musicais:

Sexta-feira (dia 29)

17h – Som Mecânico;

20h – Figurótico.

Sábado (dia 30)

10h – Som Mecânico;

11h – Banda Municipal;

12h30min – Som Mecânico;

17h30min – Tambores de Aço;

20h – Blue Angel.

Domingo (dia 31)

10h – Som Mecânico;

12h – Lenny e Tavinho;

14h – Ranieri.

Foto: arquivo pessoal