O Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo retorna para a sua 9ª edição, depois de dois anos sem realização, devido ao cenário de pandemia. Considerado um dos encontros mais tradicionais de motociclismo do Brasil, o evento acontecerá de 04 a 07 de agosto, no Campo do Clube Finlândia, em Penedo, Itatiaia-RJ.

A estância turística receberá apaixonados por motos para quatro dias de diversão. A festividade promete reunir centenas de amantes de moto, rock e cerveja, de diversos estados do país. A entrada é gratuita e contará com nove shows dentro da programação musical.

Além de rock, os apaixonados por motocicletas também vão poder desfrutar de um espaço de exposição de motos, espaço kids e 19 tendas com venda de produtos temáticos, como luvas, jaquetas de couro, blusas, bandanas, coletes, botas e outros equipamentos. Para esta edição, a estrutura do evento contará com uma área de mais de 2.000 m2 completamente cobertos, contemplando praça de alimentação e área de shows.

As maiores montadoras do país, Harley Davidson, BMW e Michelin também estarão presentes com três stands modernos. O evento é organizado pelo Penedo Riders Motoclube e conta com apoio da Prefeitura de Itatiaia, através da Superintendência Municipal de Eventos.

Confira a programação dos shows:

04/08 Quinta-feira

18h Abertura do evento

21h Garage 443

05/08 Sexta-feira

12h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

19h Love Myself

21h On the Route

23h Ph Trio

06/08 Sábado

12h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

17h Kamikaze

19h Sr Gouveia

21h Os Silvas

00h Faixa Etária

07/08 Domingo

10h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

14h Ordinária