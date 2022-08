A secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa já disponibilizou a relação das mais de 1.200 novas famílias contempladas pelo programa Auxílio Brasil, no mês de agosto de 2022. O calendário foi antecipado pelo Ministério da Cidadania, sendo que os repasses contemplam o valor mínimo de R$ 600, estabelecido pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada pelo Congresso Nacional este mês. Com a aprovação da PEC, o benefício mínimo terá esse valor até dezembro.

Em agosto, o cronograma de repasses do programa de transferência de renda do governo federal terá início no dia 9, para beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS), com final 1. Os pagamentos vão continuar até o dia 22, para o último grupo do mês (com final de NIS zero). O mesmo calendário vale para o Auxílio Gás, que em agosto terá o valor de um botijão de 13 kg.

O Auxílio Brasil é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, as famílias precisam atender critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases federais.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas dos Santos, Barra Mansa atualmente conta com 20.555 famílias inscritas no CadÚnico, sendo que aproximadamente 13.000 famílias são atualmente beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Ela lembrou a importância das famílias não beneficiadas pelo Auxílio procurarem uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no município para se cadastrar.

Foto: divulgação