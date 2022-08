O deputado federal Delegado Antonio Furtado oficializou a sua candidatura à reeleição neste domingo (dia 31), durante a convenção estadual do partido União Brasil, realizada no Centro de Convenções Expo Mag, no Rio. O evento, que contou com a presença de aproximadamente 15 mil pessoas, também marcou o apoio da legenda ao governador Cláudio Castro e homologou o nome de Clarissa Garotinho para o Senado.

O deputado classificou o evento como um momento histórico. Para ele, que atualmente é membro de cinco comissões na Câmara Federal, o partido apresenta em sua essência um jeito diferente de fazer política, de forma participativa e integrada.

“A maior força que percebemos não vem de nós pré-candidatos, mas sim de cada pessoa que saiu de casa neste domingo e demonstrou que, juntos e com muita união, podemos escrever uma nova história para o nosso estado, ampliando a representatividade de cada município e os anseios da população. Vamos continuar trabalhando muito, acreditando na vitória, porque onde existem pessoas dispostas a se dedicar de verdade e a fazer acontecer, há também uma sociedade mais democrática e justa”, ressaltou.

Foto: divulgação