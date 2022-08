Na terça-feira (dia 2), a candidatura do professor volta-redondense a deputado federal, Raone Ferreira, foi oficializada durante o evento do PSB (Partido Socialista Brasileiro), realizado na sede do diretório estadual do partido, na capital fluminense. Dentre os pilares de sua proposta como legislador, a defesa pelo investimento de 10% do PIB em Educação e a democratização do novo Plano Nacional de Educação em 2024 são as principais.

Implementar a Renda Básica Universal como projeto que substituirá, de forma definitiva, o Auxílio Brasil criando uma renda para todas as famílias em vulnerabilidade do país, e transformar o projeto “De olho na fila”, aprovado pela Câmara de Vereadores de Volta Redonda durante o seu mandato temporário, em lei nacional também é um dos principais objetivos de Raone Ferreira como deputado federal. O projeto torna público e transparente a fila de espera para exames, consultas, medicamentos e cirurgias no SUS (Sistema Único de Saúde), além de combater a intervenção de interesses políticos na fila de espera.

Outra proposta de Raone Ferreira é a implementação do gabinete compartilhado com outros deputados para economizar recursos públicos e potencializar os trabalhos.

Propostas para o Sul Fluminense

O envio de emendas parlamentares para voltados para a saúde e para a educação do Sul Fluminense é uma das propostas centrais do plano legislativo, que será lançado em breve, contendo 40 propostas.

“Disputar uma eleição com poucos recursos é algo desleal, mas também motivador no sentido de envolver as pessoas que acreditam que dá pra fazer diferente na política. Será uma campanha feita com mais de 300 voluntários já cadastrados e um apoio popular massivo. Vamos fazer uma campanha baseada em projetos, ideias e causas, envolvendo amplos setores da sociedade e dialogando com todos. O país precisa de lideranças comprometidas com o desenvolvimento, e trabalharemos nesse sentido. Assim como fiz durante a minha passagem pela Câmara de Vereadores, trabalharemos para fiscalizar o poder executivo, seja qual for o candidato eleito a presidente do Brasil”, declarou o candidato a deputado federal, Raone Ferreira.

Trajetória

Professor há 10 anos, Raone lecionou a disciplina de história nas redes públicas e privadas de ensino nos municípios de Porto Real, Resende, Vassouras e Volta Redonda. Foi vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda durante o mandato temporário de dezembro de 2021 a abril de 2022. Durante os três meses de mandato, mais de 100 ofícios foram encaminhados a diversas secretarias municipais, relacionados a temas como saneamento básico, educação, pavimentação, segurança e defesa dos animais. Todas as 46 Unidades Básicas de Saúde do município foram fiscalizadas presencialmente pelo ex-vereador. Um relatório foi protocolado ao Ministério Público a partir de 125 denúncias realizadas pela população, através de formulário virtual, sobre a violação de direitos à educação.

Dentre os oito projetos de lei protocolados, dois foram aprovados: a lei “De olho na fila”, além da lei para a implementação do atendimento em Libras e Braille em todos os serviços públicos e conveniados do município.

Aos 31 anos, é mestre em ensino pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em tecnologia aplicada em comunicação e doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Além de lecionar, o pré-candidato a deputado federal, desenvolve palestras e cursos para secretarias de educação de diversos municípios do país.

Entre 2018 e 2020, foi Conselheiro Municipal da Juventude, desde 2017, compõe a Coordenação do Setor da Juventude da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, mobilizando projetos sociais em 12 municípios da região.

Desde 2020, Raone é um dos alunos selecionados entre 12 mil inscritos a participar da escola de liderança política RenonaVR, que reúne jovens potenciais lideranças de todo o país. Também é fundador do projeto PraJá, movimento de renovação política e formação de lideranças em Volta Redonda e cofundador do canal de podcasts ‘Sobre História’.

Foto: divulgação