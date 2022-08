Após o sucesso da primeira edição, a 2° Feira da Juventude será realizada na próxima sexta-feira (dia 12), de 9h às 16h, na Praça Brasil (Centro), com diversas atividades e oficinas gratuitas voltadas para os jovens da cidade, concurso de cosplay com premiação no valor de R$ 200, pocket show com os rappers Aguiar Mc e PEKI, Experiência Metaverso, com óculos de realidade virtual e o Mário Kart Experience, que vai proporcionar a experiência de jogar Mario Kart 8 no Nintendo Switch e, também, de modo off-line, por meio de uma pista para mini carros que simulam o jogo na vida real. O evento é promovido pela secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, da Prefeitura de Pinheiral, com apoio da panificadora Pan Mix – Pães Ultra Congelados.

Neste ano, além dos torneios de E-Sports nas modalidades FIFA 22, Just Dance e Mortal Kombat, o evento terá ‘Espaço Games’ com campeonatos de totó, futmesa e tênis de mesa, Arena 3×3 com campeonatos de basquete 3×3 e arremesso (com alunos da rede pública), tendas da secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Rural, com oficina de Educação Ambiental, gabinete da vice-prefeitura, com teste de autoconhecimento, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com atividades realizadas no CRAS, Biblioteca Municipal, com promoção de atividades de literatura e poesia, Secretaria de Educação, com atividades pedagógicas, tenda da Universidade Unicesumar, com sorteio de bolsa integral de um curso de graduação e doação de livros, e o “Plano Escola de DJs”, com exposição de equipamentos e demonstrações ao vivo com o DJ Gustavo Peixoto e convidados.

“Essa é mais uma ação promovida em prol da juventude da cidade na gestão do prefeito, Ednardo Barbosa e vice, Sediene Maia. Agradeço ao trabalho de toda equipe da Cultura, em especial ao Silvio Nogueira para mais essa realização que chega em sua segunda edição”, disse a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

Para participar dos torneios é necessário se inscrever online através dos formulários. As vagas são limitadas.

Mortal Kombat – https://forms.gle/bJYXNvTERo7y7b148

Just Dance – https://forms.gle/71AThTE6otphjp3NA

FIFA 22 – https://forms.gle/7n7qW5mMmNrhhHwr6

É importante ressaltar que se o inscrito não estiver presente no horário de abertura da competição, a vaga será ocupada por outra pessoa presente.

Foto: arquivo