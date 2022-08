A Polícia Civil de Piraí prendeu, na quarta-feira (dia 17), um homem de 39 anos acusado de estupro tentado, em Piraí. As investigações contra o suspeito tiveram início há cerca de dois meses, quando agentes da 94ª DP passaram a apurar diversos casos de mulheres que denunciavam o fato de terem sido abordadas por ele em um veículo. De acordo com as vítimas, o homem lhes exibia o pênis enquanto se masturbava. Uma delas, inclusive, chegou a ser segurada pelo indivíduo, que tentou puxá-la para dentro do veículo, tendo ela conseguido se desvencilhar.

Nesse caso em específico, a autoridade de Polícia Judiciária instaurou inquérito e identificou o suspeito. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Piraí e cumprida pelos policiais no local de trabalho do indiciado, que fica no Km 249, da Rodovia Presidente Dutra, em Arrozal. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.