A secretaria de Saúde de Porto Real confirmou, nesta segunda (dia 22), o primeiro caso de varíola dos macacos no município. Trata-se de um homem de 29 anos que está em isolamento.

Esse é o terceiro caso na região Sul Fluminense, os outros foram confirmados em Resende e Barra Mansa.

No Brasil, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, de 21 de agosto, há 3.788 casos confirmados. A campanha adverte que a principal forma de prevenção é evitar contato com pessoas infectadas ou objetos contaminados como, por exemplo, copos, talheres, lençóis e toalhas.

Outro ponto destacado pelas autoridades de saúde é que a fase de incubação do vírus pode ser de cinco a 21 dias. Nesse período é possível haver transmissão. Entre os casos registrados, o contágio ocorre, especialmente pelo contato físico pele a pele com lesões ou fluidos corporais. Em pessoas infectadas, febre, erupções cutâneas, inchaço dos gânglios (ínguas), dor no corpo, exaustão e calafrios são os sintomas mais comuns.

Com informações da Agência Brasil