Uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar na noite de quarta-feira (dia 24) retirou quatro motos barulhentas das ruas de Barra Mansa. A ação conjunta aconteceu na Rua Pinto Ribeiro, próximo à Santa Casa, no Centro. De acordo com o Comandante da GMBM, Paulo César Valente, moradores e pacientes da unidade de saúde entraram em contato com a corporação relatando os excessos cometidos no entorno por alguns motociclistas.

“Após essas denúncias, montamos essa operação em conjunto com a Polícia Militar. E essa parceria vai continuar. Vamos realizar blitz em outros pontos da cidade também, pois há relatos da circulação de motos barulhentas em outras localidades”, explicou o comandante.

O secretário municipal de Ordem Pública, que também é policial militar, Capitão Daniel Abreu, ressaltou a importância da união entre as forças de segurança.

“Estamos rotineiramente trabalhando em conjunto com todos os órgãos e essa sintonia potencializa os resultados obtidos, além de significar tranquilidade para a população. Essa questão da perturbação do sossego devido a barulho com motocicletas, provocados de forma até intencional com a alteração do cano, é algo que gera muita reclamação e estamos atuando e fiscalizando para diminuir essa incidência. Pedimos também um pouco mais de bom senso, pois é inacreditável e inaceitável uma prática como essa em área residencial, imagina promovendo essa perturbação próxima a uma unidade de saúde. É uma tamanha falta de respeito, lamentável a falta de olhar ao próximo nesses casos”, ressaltou o secretário.

Foto: Divulgação